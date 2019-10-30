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Виталий Кутузов: «АБФФ сейчас руководит генерал-майор в отставке. Мне очень жаль наших детей»

31.10.2019 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, как хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя АБФФ,

– По закону кандидата должен выдвинуть один из клубов высшей или первой лиги. Так как все клубы являются заложниками государственного финансирования, никто на себя такую ответственность не взял, хотя со многими руководителями клубов мы в хороших взаимоотношениях. Но должность президента федерации футбола имеет определенные рычаги управления.

— Давно президент федерации в Беларуси не менялся?

— Они меняются. До этого, например, главой был начальник службы безопасности президента страны, потом — глава Национального банка Беларуси, а сейчас пришел генерал-майор в отставке, бывший афганец.

— Не сильно все они связаны с футболом.

— Вот мы и имеем, к сожалению, самую старую сборную Европы и лучшего футболиста страны, которому 34. Мне очень жаль наших детей. Что бы ни происходило, я люблю свою страну, даже чемпионат — есть в нем какая-то самобытность. И в стране есть люди, которые действительно любят игру, но все это лежит в каком-то подвальчике.

Самое важное, чтобы эти люди, которые сейчас у руководства, поняли, что мы теряем поколения наших детей, потом внуков, правнуков. Это наше богатство. В стране 10 млн человек, а дети испаряются как воздух, – сказал Кутузов.

Максим Ромащенко: «Слышал от Кутузова, что ему просто не дали возможности поучаствовать в выборах главы АБФФ. Большая ошибка тех людей»

 
 
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Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, как хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя АБФФ, – По закону кандидата должен...
 
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