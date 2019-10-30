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Париж (ATP). Джокович играет с Эдмундом, Надаль встретистя с Вавринкой, Циципас вышел в 1/4 финала, Тим выбыл
31.10.2019 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.
Начало игрового дня – 13:00.
Сетка турнира
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
28 октября – 3 ноября 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Крытые корты, хард
Третий круг
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Париж (ATP). Джокович играет с Эдмундом, Надаль встретистя с Вавринкой, Циципас вышел в 1/4 финала, Тим выбыл
В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.
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