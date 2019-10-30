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Париж (ATP). Джокович играет с Эдмундом, Надаль встретистя с Вавринкой, Циципас вышел в 1/4 финала, Тим выбыл

31.10.2019 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.

Начало игрового дня – 13:00.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

28 октября – 3 ноября 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Крытые корты, хард

Третий круг

Новак Джокович (Сербия)  Кайл Эдмунд (Великобритания)
4:4
Дата проведения
31 октября, 17.32
Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
31 октября, 21.30
Онлайн матча

Григор Димитров (Болгария)  Доминик Тим (Австрия)
6:3|6:2
Дата проведения
31 октября, 15.59
Онлайн матча

Александр Зверев (Германия)  Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
31 октября, 19.00
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция)  Алекс де Минаур (Австралия)
6:3|6:4
Дата проведения
31 октября, 16.23
Онлайн матча

Гаэль Монфис (Франция)  Раду Албот (Молдова)
Дата проведения
31 октября, 22.30
Онлайн матча

Ян-Леннард Штруфф (Германия)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
31 октября, 19.00
Онлайн матча

Кристиан Гарин (Чили)  Жереми Шарди (Франция)
6:7|6:4|7:6
Дата проведения
31 октября, 13.18
Онлайн матча

 
 
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В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.
 
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