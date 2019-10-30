Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинет свою должность по окончании сезона.

38-летний специалист работает в тренерском штабе борисовчан с 2011 года. В 2018-м году был старшим тренером в штабе Олега Дулуба. В июне после отставки Дулуба занял должность главного тренера.

С БАТЭ Бага в прошлом сезоне вышел в группу Лиги Европы и стал чемпионом Беларуси.

В настоящее время желто-синие идут на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего брестского «Динамо» на 6 очков.

Добавим, что Алексей Бага может стать первым тренером за 14 лет, который проиграет чемпионат с БАТЭ.

Ранее специалист, отвечая на вопрос о возможной отставке, не исключал такое развитие событий .