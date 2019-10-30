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31.10.2019 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинет свою должность по окончании сезона.
38-летний специалист работает в тренерском штабе борисовчан с 2011 года. В 2018-м году был старшим тренером в штабе Олега Дулуба. В июне после отставки Дулуба занял должность главного тренера.
С БАТЭ Бага в прошлом сезоне вышел в группу Лиги Европы и стал чемпионом Беларуси.
В настоящее время желто-синие идут на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего брестского «Динамо» на 6 очков.
Добавим, что Алексей Бага может стать первым тренером за 14 лет, который проиграет чемпионат с БАТЭ.
Ранее специалист, отвечая на вопрос о возможной отставке, не исключал
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