Юрий Мархель: «После окончания карьеры полгода работал таксистом»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси Юрий Мархель рассказал о том, как зарабатывал деньги после окончании карьеры.

«У меня такой переход был тяжелым. Имей за плечами серьезное образование, было бы проще. После того, как ты играл и зарабатывал, устроиться детским тренером – чувствуется колоссальная разница. Так получилось, что я полгода таксистом работал: это живые деньги, тем более, машина есть. Но, конечно, это было не мое. Еще тренировал детей в той школе, где сам начинал. А потом образовалась Академия, и Миша меня позвал: «Пойдешь помогать?». Согласился, конечно. С этого момента началось становление меня как тренера. На самом деле, мне повезло. Что бы дальше было, не окажись такой возможности, неизвестно, – сказал Мархель в интервью журналу «Большой футбол» .

Напомним, главным тренером национальной команды Беларуси является брат Юрия Мархеля Михаил.