Михаил Мархель: «Первый раз оделся цивильно – начали проигрывать. Пришлось бежать переодеваться в спортивное и выиграли»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о своих профессиональных приметах.

«У каждого свое, но стараюсь делать то же, что было накануне успешной игры. Недавно был забавный случай с моим последним выпуском. Играли в юношеском первенстве одну из последних игр. Выигрываем – чемпионы! Соперник внизу турнирной таблицы, играем дома. Подумал, ну не должно быть проблем. Оделся на игру цивильно – первый раз за все время. Начали игру… 0:1 проигрываем! Не можем ничего сделать! Пришлось бежать в Академию переодеваться в спортивное. И все пошло как по маслу: 5:1 или 6:1 выиграли. Хочешь – верь, хочешь – нет, – сказал Мархель в интервью журналу «Большой футбол» .