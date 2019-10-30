Андрей Капский: «Сообщение о том, что Бага покинет пост главного тренера, – откровенный вброс» 

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский прокомментировал информацию Tribuna.com о том, что главный тренер борисовчан Алексей Бага покинет клуб по окончании сезона.

«Как говорится, в бою все средства хороши. А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ – руководство, тренерский штаб и команда – работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение – откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата», – сказал Капский.