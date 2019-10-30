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Андрей Капский: «Сообщение о том, что Бага покинет пост главного тренера, – откровенный вброс»
31.10.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский прокомментировал
«Как говорится, в бою все средства хороши. А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ – руководство, тренерский штаб и команда – работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение – откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата», – сказал Капский.
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