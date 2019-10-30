Анатолий Байдачный: «Высказывания Ташуева – это неправильно. Детский лепет какой-то» 

Источник материала: Tribuna.com

Экс-рулевой сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал последние высказывания главного тренера солигорского «Шахтера» Сергея Ташуева для Tribuna.com .

– В Солигорске осенью творится что-то странное.

– У «Шахтера» также одно из лучших финансовых положений в стране. Но последние высказывания главного тренера намекают, что внутри клуба происходят какие-то непонятные процессы. Речь о взаимоотношениях команды и руководства. Сергей Ташуев, отработав в Солигорске два года, вдруг заявляет, что ему не давали что-то там делать, приобретать игроков, продавать... Но если мешают нормально работать, ты говоришь: извините, я не буду. Или когда подписываешь контракт, это означает, что согласен с условиями работы. Если их нарушают – пишешь заявление. А когда со всем согласен, а затем начинаются неудачи, поражение от «Дняпра» и следуют такие высказывания – это неправильно. Детский лепет какой-то», – сказал Байдачный.

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