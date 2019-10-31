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Файков после 1:7 от «Юности»: «У «Шахтера» минимум половина игроков вышла прятаться друг за друга, с трясущимися руками, не брать игру на себя»

31.10.2019 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Файков прокомментировал матч с «Юностью» (1:7) в рамках «Париматч-Эксралиги».

«Прежде всего хочу поздравить коллегу с победой, с прекрасной игрой команды. То, что касается остального, хочу извиниться перед болельщиками. Мне лично очень стыдно, как и всему тренерскому штабу за вот это все, что происходило на льду.

Если честно, как минимум десять человек не соответствуют уровню команды, которая хочет за что-то биться. Они вообще никакому уровню не соответствуют. Кадровые проблемы, будем менять что в наших силах, потому что все ограничено.

На лед одна команда вышла получать удовольствие от хоккея, играть, доказывать. А у «Шахтера» минимум половина хоккеистов вышла прятаться друг за друга, с трясущимися руками, не брать игру на себя.

Я вот не знаю, доиграл почти до 41 года, точно также, как и Александр Петрович (Макрицкий – прим.) Если хоккеист выходит на площадку, и просто думает: «скорее бы закончилась игра, и я пойду куда-то еще». Ответственность на себя не могут взять, боятся до шайбы дотронуться, ну что тут говорить. Еще раз прошу прощения у наших болельщиков», – сказал Файков.

 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Файков прокомментировал матч с «Юностью» (1:7) в рамках «Париматч-Эксралиги».
 
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