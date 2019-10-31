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Александр Васильев: «Белорусскому футболу не хватает рекламы. В Украине это развито лучше»
31.10.2019 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник «Минска» Александр Васильев поделился мнением стадионах в Беларуси.
– Что скажешь о белорусских стадионах?
– На наше «Маяковке» синтетика очень хорошего качества, но, как и всем футболистам, переход с искусственного газона на натуральный дается непросто.
«Борисов-Арена» – топовый стадион. Очень нравится в «Гомеле», в Слуцке уютный стадион, хоть и небольшой. Единственное, хотелось бы видеть больше болельщиков. В Бресте атмосфера супер, там действительно чувствуешь себя футболистом.
Единственный минус – вашему футболу не хватает рекламы. В Украине это развито лучше, – цитирует Васильева журнал
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Украинский полузащитник «Минска» Александр Васильев поделился мнением стадионах в Беларуси.
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