ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Васильев: «Белорусскому футболу не хватает рекламы. В Украине это развито лучше»

31.10.2019 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник «Минска» Александр Васильев поделился мнением стадионах в Беларуси.

– Что скажешь о белорусских стадионах?

– На наше «Маяковке» синтетика очень хорошего качества, но, как и всем футболистам, переход с искусственного газона на натуральный дается непросто.

«Борисов-Арена» – топовый стадион. Очень нравится в «Гомеле», в Слуцке уютный стадион, хоть и небольшой. Единственное, хотелось бы видеть больше болельщиков. В Бресте атмосфера супер, там действительно чувствуешь себя футболистом.

Единственный минус – вашему футболу не хватает рекламы. В Украине это развито лучше, – цитирует Васильева журнал «Большой футбол».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский полузащитник «Минска» Александр Васильев поделился мнением стадионах в Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Байдачный: «Высказывания Ташуева – это неправильно. Детский лепет какой-то» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика