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Олимп Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», «Торпедо» обыграло «Балтику», «Химки» выбили «Оренбург»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 1/8 финала Олимп Кубок России «Зенит» играет с «Томью», ЦСКА дома победил «Уфу» (1:0) благодаря голу Бийола на 93-й минуте, в четверг «Спартак» принимает «Ростов».
Олимп Кубок России
1/8 финала
- Дата проведения
-
30 октября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
14 Костадинов,
1:1 –
24 Димитров,
1:2 –
34 Ткачев,
2:2 –
37, пенальти Эль-Кабир.
Урал –
Годзюр, Поляков, Меркулов, Кулаков, Ароян, Эль-Кабир (Бавин, 109), Димитров (Ильин, 64), Бумаль, Аугустыняк, Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84).
Арсенал Тула –
Шамов, Григалава, Хагуш (Тудорие, 109), Альварес, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Бауэр, 93), Лесовой, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Луценко.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
4:3,
4:4,
5:4.
- Предупреждения:
-
Эль-Кабир
(30), Хагуш
(37), Погребняк
(38), Ломовицкий
(65), Бауэр
(97), Лесовой
(109), Кулаков
(120).
- Удаление:
-
Бумаль
(53).
- Дата проведения
-
30 октября, 18.00, «Ахмат-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
11 Мбенг,
2:0 –
21, пенальти Анхель,
2:1 –
54 Саламатов,
3:1 –
65 Михаляк,
4:1 –
67 Глушаков,
5:1 –
78 Глушаков.
Ахмат –
Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Иванов (Глушаков, 56), Швец, Гащенков, Михаляк (Кадыров, 74), Бериша (Митришев, 57), Харин, Мбенг.
Луч –
Ребров, Ботака-Иобома, Степанец, Марущак, Абазов, Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 61), Кротов, Кутьин (Алиев, 46), Гордиенко (Катрич, 46).
- Предупреждения:
-
Ботака-Иобома
(23), Саламатов
(26), Швец
(30), Пономаренко
(45), Анхель
(53), Абазов
(59), Гащенков
(74).
- Дата проведения
-
30 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
-
1:0 –
90 Бийол.
ЦСКА –
Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).
Уфа –
Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).
- Предупреждения:
-
Неделчару
(61), Аликин
(67).
- Дата проведения
-
30 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
-
0:1 –
32 Самойлов,
0:2 –
35 Эктов,
1:2 –
61 Хозин,
2:2 –
90 Хозин.
Нижний Новгород –
Анисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).
Шинник –
Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).
- Серия пенальти
-
0:1,
0:2,
0:3.
- Предупреждения:
-
Федорив
(8), Визнович
(20), Темников
(50), Щербаков
(54), Игнатович
(56), Бакаев
(114).
- Удаление:
-
Игнатович
(65).
- Дата проведения
-
30 октября, 20.00, «Газпром Арена»
- Голы:
-
1:0 –
13 Смольников,
2:0 –
56 Сутормин,
3:0 –
67 Ерохин,
4:0 –
81 Шатов.
Зенит –
Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.
Томь –
Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.
- Предупреждение:
-
Казанков
(41).
- Дата проведения
-
31 октября, 16.00, «Газовик»
- Голы:
-
0:1 –
1 Полярус,
0:2 –
21 Полярус,
1:2 –
50 Деспотович.
Оренбург –
Климович, Зотов, Радакович, Терехов, Шахов, Рикарду Алвеш, Аюпов (Липовой, 84), Рогич, Черных, Сиваков (Фамейе, 67), Деспотович.
Химки –
Хомич, Гапон, Филин, Данилкин, Почивалин, Корян, Нетфуллин, Трошечкин, Полярус (Мендель, 57), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).
- Предупреждения:
-
Почивалин
(15), Рикарду Алвеш
(26), Дядюн
(28), Терехов
(59), Деспотович
(80), Барков
(81), Трошечкин
(90).
- Дата проведения
-
31 октября, 19.30, «Открытие Арена»
- Голы:
-
1:0 –
43 Ларссон,
2:0 –
59 Ларссон,
2:1 –
86 Долгов.
Спартак –
Максименко, Айртон (Рассказов, 87), Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.
Ростов –
Песьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
- Предупреждения:
-
Понсе
(28), Айртон
(45), Зайнутдинов
(53), Джикия
(73).
- Дата проведения
-
31 октября, 19.30, «стадион им. Э.А. Стрельцова»
- Гол:
-
1:0 –
53 Сергеев.
Торпедо –
Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев (Шустиков, 90), Сергеев, Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Максимов (Самошников, 46).
Балтика –
Латышонок, Мещанинов, Наилсон, Маклаков, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф.
- Предупреждения:
-
Шишкин
(42), Плопа
(48), Шаваев
(50), Кашчелан
(54), Божин
(66), Самошников
(86), Казаев
(86), Мещанинов
(89), Альшин
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1/8 финала Олимп Кубок России «Зенит» играет с «Томью», ЦСКА дома победил «Уфу» (1:0) благодаря голу Бийола на 93-й минуте, в четверг «Спартак» принимает «Ростов».
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