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Олимп Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», «Торпедо» обыграло «Балтику», «Химки» выбили «Оренбург»

31.10.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/8 финала Олимп Кубок России «Зенит» играет с «Томью», ЦСКА дома победил «Уфу» (1:0) благодаря голу Бийола на 93-й минуте, в четверг «Спартак» принимает «Ростов».

Олимп Кубок России

1/8 финала

Урал – Арсенал Тула 2:2 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 14 Костадинов, 1:1 – 24 Димитров, 1:2 – 34 Ткачев, 2:2 – 37, пенальти Эль-Кабир.
УралГодзюр, Поляков, Меркулов, Кулаков, Ароян, Эль-Кабир (Бавин, 109), Димитров (Ильин, 64), Бумаль, Аугустыняк, Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84).
Арсенал ТулаШамов, Григалава, Хагуш (Тудорие, 109), Альварес, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Бауэр, 93), Лесовой, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Луценко.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Эль-Кабир (30), Хагуш (37), Погребняк (38), Ломовицкий (65), Бауэр (97), Лесовой (109), Кулаков (120).
Удаление:
Бумаль (53).

 

Ахмат – Луч 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
30 октября, 18.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 11 Мбенг, 2:0 – 21, пенальти Анхель, 2:1 – 54 Саламатов, 3:1 – 65 Михаляк, 4:1 – 67 Глушаков, 5:1 – 78 Глушаков.
АхматГородов, Анхель, Мусалов, Семенов, Иванов (Глушаков, 56), Швец, Гащенков, Михаляк (Кадыров, 74), Бериша (Митришев, 57), Харин, Мбенг.
ЛучРебров, Ботака-Иобома, Степанец, Марущак, Абазов, Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 61), Кротов, Кутьин (Алиев, 46), Гордиенко (Катрич, 46).
Предупреждения:
Ботака-Иобома (23), Саламатов (26), Швец (30), Пономаренко (45), Анхель (53), Абазов (59), Гащенков (74).

 

ЦСКА – Уфа 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 90 Бийол.
ЦСКАПомазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).
УфаБеленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).
Предупреждения:
Неделчару (61), Аликин (67).

 

Нижний Новгород – Шинник 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 0:3
Дата проведения
30 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 32 Самойлов, 0:2 – 35 Эктов, 1:2 – 61 Хозин, 2:2 – 90 Хозин.
Нижний НовгородАнисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).
ШинникАнтипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).
Серия пенальти
0:1, 0:2, 0:3.
Предупреждения:
Федорив (8), Визнович (20), Темников (50), Щербаков (54), Игнатович (56), Бакаев (114).
Удаление:
Игнатович (65).

 

Зенит – Томь 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 13 Смольников, 2:0 – 56 Сутормин, 3:0 – 67 Ерохин, 4:0 – 81 Шатов.
ЗенитВасютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.
ТомьСиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.
Предупреждение:
Казанков (41).

 

Оренбург – Химки 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
31 октября, 16.00, «Газовик»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 1 Полярус, 0:2 – 21 Полярус, 1:2 – 50 Деспотович.
ОренбургКлимович, Зотов, Радакович, Терехов, Шахов, Рикарду Алвеш, Аюпов (Липовой, 84), Рогич, Черных, Сиваков (Фамейе, 67), Деспотович.
ХимкиХомич, Гапон, Филин, Данилкин, Почивалин, Корян, Нетфуллин, Трошечкин, Полярус (Мендель, 57), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).
Предупреждения:
Почивалин (15), Рикарду Алвеш (26), Дядюн (28), Терехов (59), Деспотович (80), Барков (81), Трошечкин (90).

 

Спартак – Ростов 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Открытие Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 43 Ларссон, 2:0 – 59 Ларссон, 2:1 – 86 Долгов.
СпартакМаксименко, Айртон (Рассказов, 87), Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.
РостовПесьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
Предупреждения:
Понсе (28), Айртон (45), Зайнутдинов (53), Джикия (73).

 

Торпедо – Балтика 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
31 октября, 19.30, «стадион им. Э.А. Стрельцова»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 53 Сергеев.
ТорпедоКеняйкин, Шишкин, Самсонов, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев (Шустиков, 90), Сергеев, Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Максимов (Самошников, 46).
БалтикаЛатышонок, Мещанинов, Наилсон, Маклаков, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф.
Предупреждения:
Шишкин (42), Плопа (48), Шаваев (50), Кашчелан (54), Божин (66), Самошников (86), Казаев (86), Мещанинов (89), Альшин (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 1/8 финала Олимп Кубок России «Зенит» играет с «Томью», ЦСКА дома победил «Уфу» (1:0) благодаря голу Бийола на 93-й минуте, в четверг «Спартак» принимает «Ростов».
 
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