Ганцевчанин стал победителем международного волейбольного турнира

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В литовском городе Шауляй прошел международный волейбольный турнир «Балтийский кубок-2019» среди ребят 2003-2004 годов рождения.

Участие в нем принимали сборные команды Литвы, Латвии, Эстонии и Беларуси. Отметим, что в состав нашей национальной сборной для участия в данных соревнованиях попал воспитанник отделения волейбола ДЮСШ Ганцевичского райисполкома Алексей Махтей. Наш земляк принял участие во всех трех поединках турнира, в котором сборной Беларуси не было равных.

Сначала белорусы обыграли сверстников из Эстонии (3:1), затем оказались сильнее соперников из Литвы (3:0), а в заключительный игровой день в упорном поединке обыграли хозяев турнира – сборную Латвии (3:0).

Таким образом, Алексей Махтей стал обладателем первого почетного трофея в составе национальной сборной, с чем мы его и поздравляем!

Владимир СОКОЛОВ.



Фото с сайта www/gants-region





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