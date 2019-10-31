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Джака о конфликте с фанатами: «Люди писали: «Мы сломаем тебе ноги, убьем жену». Я достиг точки кипения»

01.11.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Арсенала» Гранит Джака выступил с заявлением касательно скандального эпизода в матче прошлого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).

Тогда Джака после замены послал фанатов, освистывавших его, не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери, сорвал с себя футболку и ушел в подтрибунное помещение. 

«После того как я взял некоторое время, чтобы обдумать все, что произошло вечером воскресенья, я бы хотел объяснить свои действия. Это лучше, чем говорить что-то сгоряча.

То, что происходило во время моей замены, глубоко меня задело. Я люблю «Арсенал» и всегда отдаю все свои силы на поле и за его пределами.

Фанаты не поняли моих чувств. Повторяющиеся оскорбления во время игр и в социальных сетях, которые я получал в последние недели, глубоко меня ранили. Люди писали вещи из разряда «мы сломаем тебе ноги», «убьем твою жену» и «надеюсь, твоя дочь заболеет раком». Это взбесило меня, и я достиг точки кипения, когда почувствовал неприятие со стороны фанатов в воскресенье.

В этот момент мне снесло крышу, и я отреагировал неуважением к определенной группе фанатов, которая поддерживает клуб, команду и меня своей позитивной энергией. Я не хотел этого, и мне жаль, что люди восприняли эту ситуацию именно так.

Я бы хотел, чтобы мы вернулись к взаимному уважению, помня о том, почему мы любим футбол. Давайте двигаться вперед вместе и смотреть в будущее позитивно», – написал Джака.

Фанаты «Арсенала» освистали Джаку, и он психанул: прижал руку к уху, крикнул «fuck off» (отстаньте) и сорвал с себя футболку

 
 
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Капитан «Арсенала» Гранит Джака выступил с заявлением касательно скандального эпизода в матче прошлого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).
 
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