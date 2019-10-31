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Анатолий Байдачный: «БАТЭ сам во всем виноват. В Борисове не до конца осознали, что появляются другие претенденты на титул»

01.11.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный футбольный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной смене чемпиона в Беларуси.

– Говорят, смена чемпиона, которая, скорее всего, случится, может пойти на пользу чуть ли не всем, в том числе самому БАТЭ.

– Кто-то мудро сказал: когда тигр или лев ранен, всегда слетаются стервятники, которые норовят откусить кусок... Считаю, БАТЭ сам во всем виноват. В Борисове не до конца осознали, что появляются другие претенденты на титул. Кроме того, произошло несчастье – умер Анатолий Анатольевич Капский, лучший менеджер, который работал в белорусском футболе. В клубе появились определенные сложности. Ничего не могу сказать о его сыне – он талантливый человек, но отец был гораздо опытнее и влиятельнее в белорусском футболе.

И задача тренеров и игроков состояла в том, чтобы поддержать молодого менеджера с помощью работы и самоотдачи. Надо было понимать: сейчас на них набросятся все с целью сместить с трона. Считаю, в Борисове недооценили угрозу и не очень правильно отреагировали. Да, шесть очков – это много. Только какая-то глупость не позволит Бресту завоевать золото. Хотя, если вспоминать Анатолия Капского, он и не из таких передряг выбирался. Посмотрим, чемпионат еще не закончился. Борисов хоронить рано. В футболе всякое бывает, он непредсказуем, – сказал Байдачный.

 
Теги: Брест
 
 
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Известный футбольный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной смене чемпиона в Беларуси.
 
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