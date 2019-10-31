«Динамо» Брест – «Шахтер». Гордейчук, Бакай и Антич, скорее всего, не сыграют в матче

Источник материала: Tribuna.com

В центральном матче 27 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет .

Хавбек бело-синих Михаил Гордейчук вряд ли сумеет восстановиться после травмы к матчу. Он недавно приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

У солигорцев по-прежнему нездоров албанец . Официальная информация: продолжает лечить поврежденное бедро. Скорее всего, не сможет помочь команде и серб , который еще полностью не восстановился после перелома руки.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет 3 ноября в и начнется в 18.00.