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«Динамо» Брест – «Шахтер». Гордейчук, Бакай и Антич, скорее всего, не сыграют в матче

01.11.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В центральном матче 27 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет «Шахтер».

Хавбек бело-синих Михаил Гордейчук вряд ли сумеет восстановиться после травмы к матчу. Он недавно приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

У солигорцев по-прежнему нездоров албанец Элис Бакай. Официальная информация: продолжает лечить поврежденное бедро. Скорее всего, не сможет помочь команде и серб Никола Антич, который еще полностью не восстановился после перелома руки.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет 3 ноября в Бресте и начнется в 18.00.

 
Теги: Брест
 
 
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В центральном матче 27 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет «Шахтер».
 
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