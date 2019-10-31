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«Динамо» Брест – «Шахтер». Гордейчук, Бакай и Антич, скорее всего, не сыграют в матче
01.11.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В центральном матче 27 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет
Хавбек бело-синих Михаил Гордейчук вряд ли сумеет восстановиться после травмы к матчу. Он недавно приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
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Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет 3 ноября в
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В центральном матче 27 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет «Шахтер».
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