Татьяна Холодович: «Стадион битком. Александр Лукашенко в ложе. И бац – сила сразу на 50 процентов вверх»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко рассказала о зависимости показываемых результатов от присутствия на арене главы государства.

– Наверное, метать в Минске при переполненных трибунах гораздо приятнее, чем на пустынном стадионе ЧМ-2019 в Дохе. Совсем другие эмоции.

– Согласна. Хотя к третьему дню Европейских игр уже была выжата как лимон. Три дня подряд выступать очень тяжело. Даже при родных трибунах. Отдаешь очень много эмоций просто потому, что хочешь показать всю красоту и мощь легкой атлетики. Когда еще представится такой случай для ее популяризации дома?

В общем, выхожу на финал командного турнира уже пустая. А стадион битком. Президент в ложе. И бац — сила сразу на 50 процентов вверх. На матче — США проиграла американке два десятка сантиметров. Но это была красивая борьба, и думаю, что болельщики получили от нее удовольствие.

А в Дохе — да, пустые трибуны. Жара сумасшедшая, разминаешься — с тебя сходит пятьсот потов. Забирают в автобус, чтобы везти в кулрум, а там кондишн – 16 градусов. Надеваешь на себя все что можешь, лишь бы не заболеть. В чаше стадиона тоже кондиционеры, жары нет, но чувство необычное. Будто ты не на воздухе, а в помещении.

Но все равно это не главное. Все-таки на Европейских играх очень много выплеснула. Потом у нас был командный чемпионат Европы, где тоже надо было показать результат. Затем матч Европа — США. Кроме этого, другие соревнования... Очень длинный сезон. Двадцать стартов — никогда у меня столько не было. В сентябре организм буквально взмолился: «Таня, остановись!» На «мире» не было огня и адреналина, – сказала Холодович.