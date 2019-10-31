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Личка признан лучшим тренером чемпионата Беларуси в октябре

01.11.2019 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» признан лучшим тренером октября в чемпионате Беларуси, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что это вторая подряд подобная награда для тренера.

В прошедшем месяце брестчане одержали три победы в трех встречах с общим счетом 6:3.

Личка признан лучшим тренером чемпионата Беларуси в октябре

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» признан лучшим тренером октября в чемпионате Беларуси, сообщает пресс-служба клуба.
 
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