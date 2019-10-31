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Macron выпустил новые коллекции осень-зима 2019/2020
01.11.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Магазин Macron Store Minsk запустил две новые коллекции осень-зима – Macron Running и Macron Athleisure 2019/2020.
Данные коллекции выпущены под новым логотипом итальянского бренда – Macron Hero. При создании логотипа прототипом были выбраны человеческое тело и наконечник копья, чтобы показать скорость и стремление к достижению цели.
Коллекция
Для занятий спортом зимой доступна коллекция
Все это можно приобрести в фирменном магазине по адресу проспект Победителей, 129 или заказать в официальном
Если же предыдущие варианты вам не подходят, вы всегда можете заказать:
– крутую атрибутику для поддержки сборной (готовиться к мартовским матчам можно уже сейчас):
– оригинальную
– игровые майки футбольных клубов:
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Магазин Macron Store Minsk запустил две новые коллекции осень-зима – Macron Running и Macron Athleisure 2019/2020.
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