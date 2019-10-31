Macron выпустил новые коллекции осень-зима 2019/2020

Источник материала: Tribuna.com

Магазин Macron Store Minsk запустил две новые коллекции осень-зима – Macron Running и Macron Athleisure 2019/2020.

Данные коллекции выпущены под новым логотипом итальянского бренда – Macron Hero. При создании логотипа прототипом были выбраны человеческое тело и наконечник копья, чтобы показать скорость и стремление к достижению цели.





Коллекция Macron Athleisure 2019/2020 – это функциональная спортивная одежда для повседневной жизни и отдыха. Каждая вещь сделана из инновационных , но при этом универсальных материалов . В коллекции есть необходимые вещи, как для мужчин , так и для женщин . В магазине Macron Store Minsk уже доступны для покупки:

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Для занятий спортом зимой доступна коллекция Macron Running 2019/2020 . Вся одежда сделана с использованием инновационных технологий MDrySystem и MWarmSystem , которые позволят заниматься спортом даже в самую плохую погоду. При создании использовались оригинальные оптические принты, а также материал Poly Suede , предназначенный для предотвращения раздражений на чувствительной коже. В магазине Macron Store Minsk вы сможете приобрести:

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Все это можно приобрести в фирменном магазине по адресу проспект Победителей, 129 или заказать в официальном интернет-магазине с доставкой по всей Беларуси.

Если же предыдущие варианты вам не подходят, вы всегда можете заказать:

– крутую атрибутику для поддержки сборной (готовиться к мартовским матчам можно уже сейчас): кепки, шарфы и много-много чего еще ;

– оригинальную спортивную обувь по самым выгодным ценам;

– игровые майки футбольных клубов: «Гомель» , «Городея» , минское «Торпедо» , а также игровую майку МФК «Столица» – участника элитного раунда ЛЧ по мини-футболу.