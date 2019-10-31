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Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом»
01.11.2019 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Популярный блогер
Во время игровой карьеры Савин выступал в таких клубах, как «Томь», «Анжи», «Амкар», Крылья Советов».
После завершения карьеры – соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер – ведущий YouTube-канала «КраСава».
Напомним, один из выпусков Савина будет об Александре Глебе. Его родной брат Вячеслав выступает в «Арсенале».
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Популярный блогер Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».
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