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Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом»

01.11.2019 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Популярный блогер Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».

Во время игровой карьеры Савин выступал в таких клубах, как «Томь», «Анжи», «Амкар», Крылья Советов».

После завершения карьеры – соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер – ведущий YouTube-канала «КраСава».

Напомним, один из выпусков Савина будет об Александре Глебе. Его родной брат Вячеслав выступает в «Арсенале».

 
 
 
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✍️ Всё просто:@sava9 подписывает контракт с @arsenaldzerzhinsk! #арсеналдзержинск #arsenalblr #arsenaldzerzhinsk #КраСава

Публикация от Арсенал Дзержинск (@arsenaldzerzhinsk)

 
 
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Популярный блогер Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».
 
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