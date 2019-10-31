Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом»

Источник материала: Tribuna.com

Популярный блогер подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».

Во время игровой карьеры Савин выступал в таких клубах, как «Томь», «Анжи», «Амкар», Крылья Советов».

После завершения карьеры – соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Матч». Видеоблогер – ведущий YouTube-канала «КраСава».

Напомним, один из выпусков Савина будет об Александре Глебе. Его родной брат Вячеслав выступает в «Арсенале».