Алексей Баранов: «Захаров не помогает «Юности», вообще не приходит в раздевалку. К команде тоже ни разу не заходил»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-ассистент главного тренера «Юности» Алексей Баранов рассказал, что Михаил Захаров после перехода на работу в сборную не заходит в раздевалку минской команды.

– Захарова часто замечали на матчах «Юности». Он помогает команде?

– Нет, вообще не приходит в раздевалку. К команде тоже ни разу не заходил. У него сейчас своя работа, поэтому не появляется. С его стороны нет наставлений или чего-то такого.

– Вы говорите об этом с явным сожалением в голосе.

– Конечно, когда уходит специалист такого уровня… Тем более столько лет отдал команде, становлению клуба. Тяжело об этом говорить.

– Как думаете, «Юность» с этим справится?

– Время покажет, – сказал Баранов.

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