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Журналист «Прессбола» Бачило: «За игрой «Минск» – «Слуцк» наблюдают человек 30 максимум»
01.11.2019 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Егор Бачило сообщил о посещаемости матча 27-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Слуцк».
«Зрителей ну совсем мало сегодня. Народ, конечно, подходит. Но так — человек 30 максимум. Есть Юрий Поклад, Георгий Кондратьев, Михаил Мархель», – сообщил Бачило.
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Журналист «Прессбола» Егор Бачило сообщил о посещаемости матча 27-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Слуцк».
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