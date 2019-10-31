Журналист «Прессбола» Бачило: «За игрой «Минск» – «Слуцк» наблюдают человек 30 максимум»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Прессбола» Егор Бачило сообщил о посещаемости матча 27-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Слуцк».

«Зрителей ну совсем мало сегодня. Народ, конечно, подходит. Но так — человек 30 максимум. Есть Юрий Поклад, Георгий Кондратьев, Михаил Мархель», – сообщил Бачило.