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Савин сыграет за дзержинский «Арсенал» в сезоне 2020 минимум один матч

01.11.2019 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня дзержинский «Арсенал» подписал предварительный контракт с российским нападающим Евгением Савиным.

Согласно условиям соглашения Евгений Савин сыграет за «Арсенал» в сезоне 2020 минимум 1 матч. До этого клуб, согласно регламентирующим документам, должен получить международный трансферный сертификат на игрока, футболист должен пройти медосмотр и клубную заявку в АБФФ, выполнить ряд иных обязательных требований. Что, впрочем, является обычной процедурой при подписании любого контракта.

Поскольку регистрационный период в сезоне 2019 истек, в оставшихся матчах текущего сезона против ФК «Андердог», Ошмяны-БГУФК и «Узда» Евгений Савин принять участие не сможет.

Напомним, «Арсенал» досрочно вышел в первую лигу.

 
 
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Сегодня дзержинский «Арсенал» подписал предварительный контракт с российским нападающим Евгением Савиным.
 
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