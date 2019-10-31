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Бакай вернулся к тренировкам в общей группе
01.11.2019 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай вернулся к тренировкам в общей группе.
Сегодня албанец провел полноценное занятие со всей командой. Сообщается, что футболист сможет вернуться на поле в ближайшее время.
Из-за травмы Бакай пропустил весь октябрь.
В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач в 20 играх чемпионата.
Отметим, что в следующем туре «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо» 3 ноября.
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Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай вернулся к тренировкам в общей группе.
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