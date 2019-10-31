Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай вернулся к тренировкам в общей группе.

Сегодня албанец провел полноценное занятие со всей командой. Сообщается, что футболист сможет вернуться на поле в ближайшее время.

Из-за травмы Бакай пропустил весь октябрь.

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач в 20 играх чемпионата.

Отметим, что в следующем туре «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо» 3 ноября.