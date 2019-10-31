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SportArena: Вернидуба объявят главным тренером солигорского «Шахтера» 4 ноября
01.11.2019 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский специалист Юрий Вернидуб в понедельник 4 ноября будет представлен в качестве главного тренера солигорского «Шахтера», сообщает SportArena.
Ранее Tribuna.com
Также сообщалось об интересе к специалисту со стороны «Легии».
С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб возглавлял «Зарю». Под его руководством клуб в 2016-м году смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы, выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины, выводил в финал Кубка Украины.
Вернидуб дважды признавался тренером года в Украине.
Отметим, что 3-го ноября «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо».
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Украинский специалист Юрий Вернидуб в понедельник 4 ноября будет представлен в качестве главного тренера солигорского «Шахтера», сообщает SportArena.
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