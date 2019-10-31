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SportArena: Вернидуба объявят главным тренером солигорского «Шахтера» 4 ноября

01.11.2019 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Вернидуб в понедельник 4 ноября будет представлен в качестве главного тренера солигорского «Шахтера», сообщает SportArena. 

Ранее Tribuna.com сообщала, что Вернидуб может возглавить представителя чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер». Сам тренер не стал комментировать эту информацию. 

Также сообщалось об интересе к специалисту со стороны «Легии». 

С 2011 по 2019-й год Юрий Вернидуб возглавлял «Зарю». Под его руководством клуб в 2016-м году смог пробиться в групповую стадию Лиги Европы, выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины, выводил в финал Кубка Украины.

Вернидуб дважды признавался тренером года в Украине.

Отметим, что 3-го ноября «Шахтер» сыграет с брестским «Динамо».

 

 
 
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Украинский специалист Юрий Вернидуб в понедельник 4 ноября будет представлен в качестве главного тренера солигорского «Шахтера», сообщает SportArena.
 
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