|
Юрий Вернидуб: «Не знаю, откуда информация о том, что я возглавлю «Шахтер»
01.11.2019 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский специалист Юрий Вернидуб отметил, что не знает, откуда информация о том, что он возглавит «Шахтер» 4 ноября.
- Sport Arena
– Нет. Я не знаю, откуда у них такая информация, – сказал Вернидуб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский специалист Юрий Вернидуб отметил, что не знает, откуда информация о том, что он возглавит «Шахтер» 4 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)