Юрий Вернидуб: «Не знаю, откуда информация о том, что я возглавлю «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Вернидуб отметил, что не знает, откуда информация о том, что он возглавит «Шахтер» 4 ноября.

- Sport Arena пишет , что уже 4 ноября возглавите «Шахтер», это правдивая информация?

– Нет. Я не знаю, откуда у них такая информация, – сказал Вернидуб.

SportArena: Вернидуба объявят главным тренером солигорского «Шахтера» 4 ноября