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Юрий Вернидуб: «Не знаю, откуда информация о том, что я возглавлю «Шахтер»

01.11.2019 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Вернидуб отметил, что не знает, откуда информация о том, что он возглавит «Шахтер» 4 ноября.

- Sport Arena пишет, что уже 4 ноября возглавите «Шахтер», это правдивая информация?

– Нет. Я не знаю, откуда у них такая информация, – сказал Вернидуб.

SportArena: Вернидуба объявят главным тренером солигорского «Шахтера» 4 ноября

 
 
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Украинский специалист Юрий Вернидуб отметил, что не знает, откуда информация о том, что он возглавит «Шахтер» 4 ноября.
 
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SportArena: Вернидуба объявят главным тренером солигорского «Шахтера» 4 ноября
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