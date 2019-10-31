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Крэйг Вудкрофт: «Думаю, что мы показали достойную игру на выезде»

01.11.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Металлурга» (2:3 ОТ).

– Хочу поздравить тренера хозяев и его команду с победой. Я думаю, что это была интересная игра с обеих сторон. Мы хорошо играли против такой мощной команды, как магнитогорский «Металлург».

Думаю, что мы показали достойную игру на выезде. Но, опять же хочу отметить, что есть ощущение, будто мы некоторые матчи играем против чего-то большего, чем просто команда оппонентов. Это тяжело. Надо найти способ преодолеть это. Если отталкиваться от позитивных моментов даже в трудных ситуациях, то мы все преодолеем. Это была достойная выездная игра, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Металлурга» (2:3 ОТ).
 
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