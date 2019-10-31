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Юрий Вернидуб: «Впервые слышу, что в понедельник возглавлю «Шахтер». Но я не работаю с июня, было много предложений – почему нет?»

01.11.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о возможной презентации в качестве главного тренера солигорского «Шахтера» 4 ноября. 

– Когда это случится – я вам первым скажу. Но впервые слышу, что прям в понедельник должен возглавить. Основания для таких слухов есть? Я не знаю, о чем вы говорите. В жизни все может случиться, я это уже говорил, когда меня спрашивали. 

Сегодня так, завтра может что-то поменяться, после завтра еще что-то может поменяться. Не могу ответить на этот вопрос так, как вы бы хотели. Если есть о чем говорить – я говорю. Если нет или еще не совсем есть – говорю, что не знаю. 

Я не знаю, что со мной будет завтра утром. Может, не дай бог, со мной что-то случится. На данный момент не могу сказать, что принял Солигорск. 

– Вы не против принять солигорский «Шахтер»?

– Я не работаю с июня, много куда ездил. У меня было очень много предложений. Почему нет? Если бы вам предложили принять нормальную команду, с базой, условиями для тренировок, то почему нет? Это нормальная ситуация.

Каждый подумает, проанализирует и сделает свой вывод. Это может быть Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан. Единственное, что я знаю – из России точно не приму. Разве что когда у нас что-то поменяется, тогда можно будет о чем-то говорить. Дай бог, чтобы что-то поменялось, – сказал Вернидуб. 

SportArena опубликовала информацию, что Вернидуба представят в качестве главного тренера солигорского «Шахтера» в понедельник 4 ноября. 

 

 
 
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Украинский специалист Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о возможной презентации в качестве главного тренера солигорского «Шахтера» 4 ноября.
 
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