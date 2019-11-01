В Ошмянах открылся филиал академии брестского «Динамо». Главный тренер – Андрей Кипра

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный клуб «Динамо-Брест» открыл второй филиал академии.

1 ноября в Ошмянах состоялось открытие центра подготовки «Северо-запад». Филиал будет базироваться в Ошмянах и охватит непосредственно город Ошмяны, а также Островец, Сморгонь, Ивье и другие близлежащие регионы.

Директором филиала назначен Александр Яковлевич Шимкус, главным тренером – Андрей Михайлович Кипра.

Вся инфраструктура, необходимая для подготовки футболистов, расположена очень компактно и включает в себя места для проживания и питания детей, общеобразовательную школу, а также тренировочный комплекс.

Генеральный директор «Динамо» Максим Краснобаев рассказал об открытии филиала.

«Это действительно знаменательная дата, ведь сегодня мы открываем уже второй филиал футбольного клуба «Динамо-Брест». Хочу выразить благодарность Ошмянскому районному исполнительному комитету, в частности Мирославу Эдмундовичу Саросеку. С самой первой нашей встречи мы нашли взаимопонимание, благодаря чему в столь короткие сроки удалось реализовать все задуманное. Я более чем уверен, что здесь, на ошмянской земле, из этих ребят мы вырастим таланты, которые со временем пополнят первую команду «Динамо-Брест», будут играть за сборную Беларуси и в международных турнирах», – сказал Краснобаев.