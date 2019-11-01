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На сайте службы занятости появилась вакансия на пост главного тренера «Шахтера»

01.11.2019 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На сайте государственной службы занятости Беларуси появилась вакансия на пост главного тренера ЗАО ФК «Шахтер».

Предлагается зарплата в размере от 1200 рублей.

Требование: опыт работы в командах высшей лиги или иностранных государств.

Ранее сообщалось, что украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить «Шахтер» 4 ноября.

3 ноября «Шахтер» проведет матч против брестского «Динамо».

Юрий Вернидуб: «Впервые слышу, что в понедельник возглавлю «Шахтер». Но я не работаю с июня, было много предложений – почему нет?»

«Узнавал через сайты, эсэмэски, в случайных разговорах, что пришел новый футболист». Ташуев – о Громыко и других проблем

 
 
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На сайте государственной службы занятости Беларуси появилась вакансия на пост главного тренера ЗАО ФК «Шахтер».
 
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