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На сайте службы занятости появилась вакансия на пост главного тренера «Шахтера»
01.11.2019 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На сайте государственной службы занятости Беларуси появилась вакансия на пост главного тренера ЗАО ФК «Шахтер».
Предлагается зарплата в размере от 1200 рублей.
Требование: опыт работы в командах высшей лиги или иностранных государств.
3 ноября «Шахтер» проведет матч против брестского «Динамо».
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На сайте государственной службы занятости Беларуси появилась вакансия на пост главного тренера ЗАО ФК «Шахтер».
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