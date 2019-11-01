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Юрген Клопп: «Еще не настал момент, чтобы ФИФА, УЕФА и АПЛ подумали не о своих кошельках, а об игроках»

01.11.2019 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство слишком плотным календарем в футболе.

«Люди скажут: «Почему он ноет? Он зарабатывает столько денег», но все причастные к игре скажут, что [требования слишком велики].

FA хочет проводить Кубок лиги, EFL –  Кубок Англии, но никто не хочет садиться и обсуждать. Затем, помимо всего прочего, УЕФА создает Лигу наций, чтобы дать парням, которые уже довольно заняты, еще несколько интенсивных матчей.

А потом мы удивляемся, почему лучшие футболисты мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как нам этого хотелось бы, или получают серьезные травмы. Люди говорят, что нужно иметь большой состав, но игра не предназначена для больших составов.

На данный момент существует дисбаланс между количеством футболистов в команде и количеством матчей, между паузами, которые нужны, и тем, что они получают на деле. Если ты игрок сборной и выступаешь во всех крупных международных турнирах, у тебя есть две недели [отдыха] в году. Это факт.

Две недели для Мане, Салахов, Хендерсонов – у всех их по две недели в году. Параллельно существует еще и давление, мы ведь не можем сказать: «Этот матч не важен». Можно найти несколько возможных выходов, но не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, EFL и другие лиги подумали не о своих кошельках, а об игроках», – сказал Клопп.

 

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство слишком плотным календарем в футболе.
 
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