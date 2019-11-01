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НХЛ. «Вашингтон» примет «Баффало», «Тампа» в гостях у «Айлендерс», «Колорадо» – «Даллас»

01.11.2019 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Баффало 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Стивенсон (Лайпсик, Бойд)
2:0 – 6 Врана (Уилсон)
3:0 – 9 Врана (Уилсон, Кемпни)
4:0 – 10 Лайпсик (Гудас, Бойд)
4:1 – 30 Йокихарью (Родригес, Далин)
5:1 – 36 Уилсон (Кемпни)
6:1 – 53 Оши (Овечкин, Кемпни)

 

Айлендерс – Тампа-Бэй 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Барзэл (Ледди)
1:1 – 27 Гурде (Шаттенкирк)
2:1 – 31 Пулок (Бовилье, Брассар)
3:1 – 52 Бэйли (Ли, Барзэл)
4:1 – 54 Ли (Бойчак)
4:2 – 58 Макдона (Палат, Стэмкос)
5:2 – 59 Брассар (Бэйли, Ли)

 

Нью-Джерси – Филадельфия 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Симмондс (Палмиери, Хьюз)
1:1 – 10 Линдблум (Конекны, Кутюрье)
1:2 – 27 Кутюрье (Линдблум)
2:2 – 34 Ватанен (Холл, Хишир)
3:2 – 49 Холл (Палмиери, Грин)
3:3 – 51 Фараби (Проворов, Раффль)

 

Каролина – Детройт 7:3 (1:1, 4:2, 2:0)
Дата проведения
2 ноября, 02.30, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Свечников (Слэвин, Хэмилтон)
1:1 – 16 Манта (Хиккетс, Атанасиу)
2:1 – 20 Ахо (Слэвин, Фогеле)
3:1 – 21 Нидеррайтер (Гардинер, Ахо)
4:1 – 28 Нечас (ван Римсдайк, Дзингел)
4:2 – 28 Манта (Филппула, Атанасиу)
5:2 – 31 Ахо (Свечников, Хэмилтон)
5:3 – 36 Бертуцци (Немет, Ларкин)
6:3 – 41 Макгинн (Хэмилтон)
7:3 – 56 Терявяйнен (Слэвин)

 

Сент-Луис – Коламбус 4:3 (1:1, 2:2, 0:0)
Дата проведения
2 ноября, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Томас (Сэнфорд, Бозак)
1:1 – 19 Дюбуа (Эткинсон, Нюквист)
1:2 – 25 Милано (Харрингтон, Бьоркстранн)
1:3 – 30 Бьоркстранн (Веннберг, Дюбуа)
2:3 – 32 Сундквист (Макикерн, Барбашев)
3:3 – 32 Шенн (Перрон, Шварц)
4:3 – 60 Перрон (О′Райлли, Пьетранжело)

 

Колорадо – Даллас 1:2 (3 период)
Дата проведения
2 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Хинтц (Павелски, Гурьянов)
0:2 – 25 Хинтц (Янмарк-Нюлен)
1:2 – 29 Маккиннон (Кадри, Макар)

 

Анахайм – Ванкувер 1:0 (2 период)
Дата проведения
2 ноября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Сильверберг (Ракелль, Хольцер)

 

Сан-Хосе – Виннипег 0:1 (1 период)
Дата проведения
2 ноября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Бурк (Коннор)

 

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