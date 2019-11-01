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НХЛ. «Вашингтон» примет «Баффало», «Тампа» в гостях у «Айлендерс», «Колорадо» – «Даллас»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 ноября, 02.30, «RBC Center»
-
1:0 – 7
Свечников (Слэвин, Хэмилтон)
-
1:1 – 16
Манта (Хиккетс, Атанасиу)
-
2:1 – 20
Ахо (Слэвин, Фогеле)
-
3:1 – 21
Нидеррайтер (Гардинер, Ахо)
-
4:1 – 28
Нечас (ван Римсдайк, Дзингел)
-
4:2 – 28
Манта (Филппула, Атанасиу)
-
5:2 – 31
Ахо (Свечников, Хэмилтон)
-
5:3 – 36
Бертуцци (Немет, Ларкин)
-
6:3 – 41
Макгинн (Хэмилтон)
-
7:3 – 56
Терявяйнен (Слэвин)
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