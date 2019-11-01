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НБА. «Бруклин» примет «Хьюстон», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» и другие матчи

01.11.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Бруклин» примет «Хьюстон». «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Хьюстон 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Кливленд 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Милуоки 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)
Дата проведения
2 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Нью-Йорк 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)
Дата проведения
2 ноября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Детройт 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)
Дата проведения
2 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Лейкерс 61:63 (3 четверть)
Дата проведения
2 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Юта 51:48 (2 четверть)
Дата проведения
2 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Сан-Антонио 31:34 (2 четверть)
Дата проведения
2 ноября, 05.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
 
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