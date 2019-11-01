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НБА. «Бруклин» примет «Хьюстон», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» и другие матчи
01.11.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Бруклин» примет «Хьюстон». «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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