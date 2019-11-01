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Уроженец Пинска рассказал, как помогал молодому Криштиану Роналду
02.11.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам воспитанника пинского футбола, португальский нападающий много расспрашивал про «Милан», откуда Кутузов приехал в аренду в «Спортинг»:
Кутузов за профессиональную карьеру помимо упомянутых «Милана» и «Спортинга» защищал цвета борисовского БАТЭ и итальянских «Авеллино», «Сампдории», «Пармы», «Пизы» и «Бари». Кроме того, нападающий провел 52 матча в составе сборной Беларуси, в которых забил 13 мячей. В 2012 году был дисквалифицирован на три года за участие в договорных матчах, и игрок принял решение завершить профессиональную карьеру. Спустя четыре года суд оправдал белоруса.
Криштиану Роналду в настоящее время выступает за туринский «Ювентус». Португалец наряду с аргентинцем Лионелем Месси является рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей», которые получают лучшие футболисты года — оба выигрывали награду по пять раз.
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