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Уроженец Пинска рассказал, как помогал молодому Криштиану Роналду

02.11.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Уроженец Пинска рассказал, как помогал молодому Криштиану Роналду
Бывший футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов в интервью «Матч ТВ» рассказал, как в бытность игроком португальского «Спортинга» помогал советами будущей звезде мирового футбола Криштиану Роналду.

— В плане условий Лиссабон был посередине между БАТЭ и «Миланом». Но Роналду нравилось работать, узнавать новое. Думаю, ему показали, куда надо двигаться, уже в Манчестере. Сейчас он тратит на свое тело, навскидку, 10 миллионов евро в год, очень большие деньги, но это приносит ему доход. Ему нужно быть в идеальном состоянии, — считает экс-форвард.

По словам воспитанника пинского футбола, португальский нападающий много расспрашивал про «Милан», откуда Кутузов приехал в аренду в «Спортинг»:

— Он понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: «А это что такое? А это для чего?» В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел что-то, но ему это не интересно, у него своя жизнь. А Роналду всегда был в поиске, спрашивал, по игре советовался (мы примерно на одной позиции играли, но на разных флангах), впитывал информацию.

Кутузов за профессиональную карьеру помимо упомянутых «Милана» и «Спортинга» защищал цвета борисовского БАТЭ и итальянских «Авеллино», «Сампдории», «Пармы», «Пизы» и «Бари». Кроме того, нападающий провел 52 матча в составе сборной Беларуси, в которых забил 13 мячей. В 2012 году был дисквалифицирован на три года за участие в договорных матчах, и игрок принял решение завершить профессиональную карьеру. Спустя четыре года суд оправдал белоруса.

Криштиану Роналду в настоящее время выступает за туринский «Ювентус». Португалец наряду с аргентинцем Лионелем Месси является рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей», которые получают лучшие футболисты года — оба выигрывали награду по пять раз.

По информации SB.by
Виталий Кутузов и Криштиану Роналду. Фото: JORGE CARMONA / jn.pt

 
 
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