|
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном»
02.11.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 11-м туре АПЛ «МЮ» сыграет с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон».
«Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Ман Сити» примет «Саутгемптон».
Завтра «Лестер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» – с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 11-м туре АПЛ «МЮ» сыграет с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» примет «Вулверхэмптон».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)