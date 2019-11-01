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Пеп Гвардиола: «Скаутский отдел важнее тренеров и игроков. Когда они делают хороший выбор, это 80% работы»
02.11.2019 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил работу скаутов клуба.
«Самый важный отдел в клубе – скаутский. Намного важнее тренерского штаба и игроков.
Когда Чики Бегиристайн и другие делают хороший выбор, 80% работы уже сделано. Когда нет, ты тратишь много времени и энергии, пытаясь все наладить. Такие у меня ощущения», – сказал Гвардиола.
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Пеп Гвардиола: «Скаутский отдел важнее тренеров и игроков. Когда они делают хороший выбор, это 80% работы»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил работу скаутов клуба.
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