Пеп Гвардиола: «Скаутский отдел важнее тренеров и игроков. Когда они делают хороший выбор, это 80% работы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил работу скаутов клуба.

«Самый важный отдел в клубе – скаутский. Намного важнее тренерского штаба и игроков.

Когда Чики Бегиристайн и другие делают хороший выбор, 80% работы уже сделано. Когда нет, ты тратишь много времени и энергии, пытаясь все наладить. Такие у меня ощущения», – сказал Гвардиола.