Осветительные мачты и искусственный газон. Фото обновлений на реконструируемом стадионе «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

В Солигорске продолжается модернизация стадиона «Шахтер».

На главном футбольном поле стадиона проводится укладка искусственного газона, под которым уже устроена инженерная система по подогреву поля. Ведутся электротехнические монтажные работы по установке осветительных мачт (всего их 4). Продолжаются работы по возведению трибун с двух сторон футбольного поля – на месте прежних трибун, сообщает «Электронный Солигорск».

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