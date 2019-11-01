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Осветительные мачты и искусственный газон. Фото обновлений на реконструируемом стадионе «Шахтер»
02.11.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Солигорске продолжается модернизация стадиона «Шахтер».
На главном футбольном поле стадиона проводится укладка искусственного газона, под которым уже устроена инженерная система по подогреву поля. Ведутся электротехнические монтажные работы по установке осветительных мачт (всего их 4). Продолжаются работы по возведению трибун с двух сторон футбольного поля – на месте прежних трибун, сообщает
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В Солигорске продолжается модернизация стадиона «Шахтер».
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