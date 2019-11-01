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Защитник «Тоттенхэма» Санчес: «Сериал «Нарко» формирует негативное восприятие Колумбии. Мне это не нравится»

02.11.2019 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес высказался о сериале «Нарко» про колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

«Мне этот сериал не нравится, я его смотреть не будут. Но я уважаю всех, кто смотрит. Любой может приехать в Колумбию и сделать выбор – что смотреть. Я не жалуюсь, но лично я не смотрю это. Это [формирует] негативное восприятие Колумбии.

Мы хорошие люди. Среди нас много футболистов, много художников, много певцов. Мы не можем жаловаться. Мы старались вырасти и вырасти во всем – не только для Колумбии, но для и остального мира. Лично мне [описываемые в сериале события] не нравятся. Это темное время в стране.

Я очень горжусь своей страной. Она растет. Это не та же страна, что была в прошлом, могу сказать это наверняка. Если у вас появится возможность попасть туда, все будет по-другому. У людей другое восприятие – как здесь, в Великобритании, можно найти много всего для кого угодно. Если ты настроен хорошо, если едешь туда насладиться, ничего плохого не произойдет.

У меня не так много историй из Колумбии. Я был хорошим парнем, концентрировался на тренировках, доме, домашней работе и школе: и так каждый день. Я жил в деревне – через дорогу было травяное поле. Я проводил там целый день», – сказал Санчес.

 
 
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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес высказался о сериале «Нарко» про колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
 
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