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Минское «Динамо» и «Шахтер» проявляли интерес к Наумову. Защитник продлил контракт с «Жетысу»
02.11.2019 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» и минское «Динамо» проявляли интерес к защитнику сборной Беларуси и «Жетысу» Никите Наумову. Однако футболист продлил контракт с казахстанским клубом.
В текущем сезоне чемпионата Казахстана Наумов провел 28 матчей и забил 4 гола.
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Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» и минское «Динамо» проявляли интерес к защитнику сборной Беларуси и «Жетысу» Никите Наумову.
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