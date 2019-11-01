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Минское «Динамо» и «Шахтер» проявляли интерес к Наумову. Защитник продлил контракт с «Жетысу»

02.11.2019 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» и минское «Динамо» проявляли интерес к защитнику сборной Беларуси и «Жетысу» Никите Наумову. Однако футболист продлил контракт с казахстанским клубом.

В текущем сезоне чемпионата Казахстана Наумов провел 28 матчей и забил 4 гола.

Наумов о чемпионате Казахстана: «Можно на год съездить, заработать, вернуться – и дальше играть в Беларуси. Большой разницы нет»

Николай Ходасевич: «Наумов сказал, что приехал в Казахстан срубить бабла за один год. Когда футболистов наших сравнивают с детьми, это ведь отчасти правда»

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» и минское «Динамо» проявляли интерес к защитнику сборной Беларуси и «Жетысу» Никите Наумову.
 
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