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Сульшер о поражении от «Борнмута»: «Возможно, стоило выпустить в старте других игроков. Победу сопернику принесло немного магии»
02.11.2019 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы разочарованы, но когда ты приезжаешь на подобные выездные матчи, нужно контролировать игру. Мы не смогли этого сделать и не смогли забить. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты.
Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Думаю, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Такие матчи нужно выигрывать. Мы разочарованы. Несмотря на это, нам нужно двигаться вперед.
Первый гол всегда важен. Каждый раз, когда ты пропускаешь гол, это плохо, но мы разочарованы конкретно этим. У нас было время пару раз отобрать мяч. Надо сказать, победу принесло немного магии», – сказал Сульшер в эфире BT Sport.
«Ты всегда расстраиваешься поражению и оцениваешь форму, в которой находишься. Мы надеялись взять три очка. Сегодня мы сделали шаг назад. Но нам нужно встряхнуться и продолжать двигаться.
Мы не смогли воспользоваться хорошим стартом, а затем волшебный момент принес им победу. Иногда ты просто вынужден поднять руки и сказать: «Здорово исполнено», – добавил тренер в эфире BBC.
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Сульшер о поражении от «Борнмута»: «Возможно, стоило выпустить в старте других игроков. Победу сопернику принесло немного магии»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о поражении от «Борнмута» (0:1).
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