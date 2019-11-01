«МЮ» набрал 13 очков в 11 турах АПЛ. Это худший показатель за 33 года

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии (0:1).

Таким образом, в 11 матчах «МЮ» набрал 13 очков.

Это худший показатель «Юнайтед» с сезона-1986/87, тогда команда набрала 11 очков в стартовых 11 турах. В итоге тогда манкунианцы заняли 11-е место.

Кроме того, в шести последних матчах в АПЛ «МЮ» выиграл всего однажды.