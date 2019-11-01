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«МЮ» набрал 13 очков в 11 турах АПЛ. Это худший показатель за 33 года
02.11.2019 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии (0:1).
Таким образом, в 11 матчах «МЮ» набрал 13 очков.
Это худший показатель «Юнайтед» с сезона-1986/87, тогда команда набрала 11 очков в стартовых 11 турах. В итоге тогда манкунианцы заняли 11-е место.
Кроме того, в шести последних матчах в АПЛ «МЮ» выиграл всего однажды.
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии (0:1).
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