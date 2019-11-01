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«МЮ» набрал 13 очков в 11 турах АПЛ. Это худший показатель за 33 года

02.11.2019 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии (0:1).

Таким образом, в 11 матчах «МЮ» набрал 13 очков.

Это худший показатель «Юнайтед» с сезона-1986/87, тогда команда набрала 11 очков в стартовых 11 турах. В итоге тогда манкунианцы заняли 11-е место.

Кроме того, в шести последних матчах в АПЛ «МЮ» выиграл всего однажды.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии (0:1).
 
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