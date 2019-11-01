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Ледовая дружина Президента Беларуси обыграла команду Витебской области
02.11.2019 21:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСтабильна в своих выступлениях ледовая дружина Президента Беларуси. Со счетом 14:4 она обыграла команду Витебской области. Матч состоялся в Ледовом дворце областного центра. Это второй тур ХІІІ Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Удачной для дружины Президента игра оказалась буквально с первых секунд.
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Стабильна в своих выступлениях ледовая дружина Президента Беларуси. Со счетом 14:4 она обыграла команду Витебской области. Матч состоялся в Ледовом дворце...
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