Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ледовая дружина Президента Беларуси обыграла команду Витебской области Стабильна в своих выступлениях ледовая дружина Президента Беларуси. Со счетом 14:4 она обыграла команду Витебской области. Матч состоялся в Ледовом дворце...

Стабильна в своих выступлениях ледовая дружина Президента Беларуси. Со счетом 14:4 она обыграла команду Витебской области. Матч состоялся в Ледовом дворце областного центра. Это второй тур ХІІІ Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Удачной для дружины Президента игра оказалась буквально с первых секунд.