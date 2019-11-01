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Ледовая дружина Президента Беларуси обыграла команду Витебской области

02.11.2019 21:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Стабильна в своих выступлениях ледовая дружина Президента Беларуси. Со счетом 14:4 она обыграла команду Витебской области. Матч состоялся в Ледовом дворце областного центра. Это второй тур ХІІІ Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Удачной для дружины Президента игра оказалась буквально с первых секунд.
 
 
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Стабильна в своих выступлениях ледовая дружина Президента Беларуси. Со счетом 14:4 она обыграла команду Витебской области. Матч состоялся в Ледовом дворце...
 
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