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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этап Кубка мира по велоспорту в Минске. Евгений Королек выиграл золото в скретче Победные новости пришли сегодня со столичного велотрека, где продолжается первый в сезоне этап Кубка мира по велоспорту. Евгений Королек - лидер мужской...

Победные новости пришли сегодня со столичного велотрека, где. Евгений Королек - лидер мужской белорусской сборной выиграл золото в своей коронной дисциплине - скретче. И финал, и квалификация в этом виде программы прошли в один день. В решающий заезд белорус отобрался без особых проблем. С самого начала гонки Королек был на первых ролях. Соперники всегда по-особому настраиваются на белоруса. Однако в этой гонке равных Евгению не нашлось. За два круга до финиша Королек вышел в единоличные лидеры и свою победу уже не отдал никому. Эта медаль для белорусской сборной - вторая, завоеванная на домашнем старте. Накануне