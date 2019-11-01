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Этап Кубка мира по велоспорту в Минске. Евгений Королек выиграл золото в скретче

02.11.2019 21:15 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Победные новости пришли сегодня со столичного велотрека, где продолжается первый в сезоне этап Кубка мира по велоспорту. Евгений Королек - лидер мужской белорусской сборной выиграл золото в своей коронной дисциплине - скретче. И финал, и квалификация в этом виде программы прошли в один день. В решающий заезд белорус отобрался без особых проблем. С самого начала гонки Королек был на первых ролях. Соперники всегда по-особому настраиваются на белоруса. Однако в этой гонке равных Евгению не нашлось. За два круга до финиша Королек вышел в единоличные лидеры и свою победу уже не отдал никому. Эта медаль для белорусской сборной - вторая, завоеванная на домашнем старте. Накануне Татьяна Шаракова выиграла бронзу в групповой гонке по очкам.
 
 
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Победные новости пришли сегодня со столичного велотрека, где продолжается первый в сезоне этап Кубка мира по велоспорту. Евгений Королек - лидер мужской...
 
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