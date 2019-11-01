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Этап Кубка мира по велоспорту в Минске. Евгений Королек выиграл золото в скретче
02.11.2019 21:15 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПобедные новости пришли сегодня со столичного велотрека, где
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Победные новости пришли сегодня со столичного велотрека, где продолжается первый в сезоне этап Кубка мира по велоспорту. Евгений Королек - лидер мужской...
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