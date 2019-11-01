Марцел Личка: «Осталось 4 игры, все в наших руках. Мы понимаем, что мы близки к чемпионству. Но последние шаги будут очень сложными»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в чемпионате Беларуси.

– В «Шахтере» не стабильно в составе и с тренером. Как это скажется?

– Это меня не интересует. Меня интересует только моя команда, моя группа игроков.

Не сыграют Бакай и Антич? Это очень важные игроки для «Шахтера». Но это не значит, что другие игроки, которые будут выходить на поле, не будут биться за хороший результат.

У нас вернулся после травмы Миша Гордейчук и Артем Быков. Это для нас хорошие новости.

– Нужно ли отвлечься от разговоров про первое место?