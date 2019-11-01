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Марцел Личка: «Осталось 4 игры, все в наших руках. Мы понимаем, что мы близки к чемпионству. Но последние шаги будут очень сложными»
02.11.2019 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в чемпионате Беларуси.
– В «Шахтере» не стабильно в составе и с тренером. Как это скажется?
– Это меня не интересует. Меня интересует только моя команда, моя группа игроков.
Не сыграют Бакай и Антич? Это очень важные игроки для «Шахтера». Но это не значит, что другие игроки, которые будут выходить на поле, не будут биться за хороший результат.
У нас вернулся после травмы Миша Гордейчук и Артем Быков. Это для нас хорошие новости.
– Нужно ли отвлечься от разговоров про первое место?
– Сейчас осталось четыре игры, все в наших руках. Я, мои помощники и игроки понимают, что мы очень близки к этому моменту – выиграть чемпионат. Но последние шаги будут очень сложными. Не только по игре, но и в голове, психологически. Мы хотим, но еще не говорим о чемпионстве. Все сейчас сконцентрированы на игре с Солигорском, – сказал Личка в эфире
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Марцел Личка: «Осталось 4 игры, все в наших руках. Мы понимаем, что мы близки к чемпионству. Но последние шаги будут очень сложными»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в чемпионате Беларуси.
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