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Марцел Личка: «Осталось 4 игры, все в наших руках. Мы понимаем, что мы близки к чемпионству. Но последние шаги будут очень сложными»

02.11.2019 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в чемпионате Беларуси.

– В «Шахтере» не стабильно в составе и с тренером. Как это скажется?

– Это меня не интересует. Меня интересует только моя команда, моя группа игроков.

Не сыграют Бакай и Антич?  Это очень важные игроки для «Шахтера». Но это не значит, что другие игроки, которые будут выходить на поле, не будут биться за хороший результат.

У нас вернулся после травмы Миша Гордейчук и Артем Быков. Это для нас хорошие новости.

– Нужно ли отвлечься от разговоров про первое место?

– Сейчас осталось четыре игры, все в наших руках. Я, мои помощники и игроки понимают, что мы очень близки к этому моменту – выиграть чемпионат. Но последние шаги будут очень сложными. Не только по игре, но и в голове, психологически. Мы хотим, но еще не говорим о чемпионстве. Все сейчас сконцентрированы на игре с Солигорском, – сказал Личка в эфире FCDB TV.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в чемпионате Беларуси.
 
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