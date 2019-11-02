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UFC 244: Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом, Тилл выиграл у Гастелума и другие результаты
03.11.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет UFC 244, в главном событии которого Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль подрались за титул BMF.
Поединок остановили между третьим и четвертым раундом: врачи осмотрели Диаса и не разрешили ему продолжать бой. Масвидаль победил техническим нокаутом.
Мейнкард:
• Даррен Тилл (18-2-1) победил Келвина Гастелума (15-5) раздельным решением судей (27-30, 29-28, 30-27), средний вес;
• Стивен Томпсон (15-4-1) победил Висенте Люке (17-7-1) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27), полусредний вес;
• Деррик Льюис (22-7) победил Благоя Иванова (18-3) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28), тяжелый вес;
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В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет UFC 244, в главном событии которого Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль подрались за титул BMF.
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