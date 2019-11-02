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Париматч-Экстралига. «Бобруйск» принимает «Локомотив», «Химик» против «Витебска», «Брест» – «Пинские ястребы»

03.11.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в «Париматч-Экстралиге» пройдут 3 матча.

Париматч-Экстралига А

Бобруйск – Локомотив Орша
Дата проведения
3 ноября, 13.00
Онлайн матча Видео
Химик – Витебск
Дата проведения
3 ноября, 13.00
Онлайн матча Видео
Брест – Пинские ястребы
Дата проведения
3 ноября, 13.00
Онлайн матча Видео

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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