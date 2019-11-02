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Париматч-Экстралига. «Бобруйск» принимает «Локомотив», «Химик» против «Витебска», «Брест» – «Пинские ястребы»
03.11.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в «Париматч-Экстралиге» пройдут 3 матча.
Париматч-Экстралига А
Брест – Пинские ястребы
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Париматч-Экстралига. «Бобруйск» принимает «Локомотив», «Химик» против «Витебска», «Брест» – «Пинские ястребы»
Сегодня в «Париматч-Экстралиге» пройдут 3 матча.
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