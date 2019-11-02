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UFC 244. Орловский был отправлен в нокаут на 26 секунде

03.11.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На турнире UFC 244 в Нью-Йорке белорус Андрей Орловский был отправлен в нокаут уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйк. 

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Поединок завершился уже на 26-й секунде первого раунда.

Отметим, Розенструйк является автором третьего показателя по скорости нокаута в промоушене. Этим летом он за 9 секунд нокаутировал Аллена Кроудера. 

Для Орловского это 19-е поражение за карьеру при 28 победах. Розенструйк одержал девятую победу, боец не имеет поражений. 

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