Канело нокаутировал Ковалева в 11-м раунде. Мексиканец стал чемпионом WBO в полутяжелом весе

Источник материала: Tribuna.com

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand прошел вечер профессионального бокса.

Главным событием вечера стал бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе и чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Победу одержал мексиканец, который нокаутировал россиянина в 11-м раунде.

Альварес стал обладателем титула в полутяжелом весе – это четвертая весовая категория, где мексиканец становился чемпионом.

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