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Канело нокаутировал Ковалева в 11-м раунде. Мексиканец стал чемпионом WBO в полутяжелом весе
03.11.2019 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand прошел вечер профессионального бокса.
Главным событием вечера стал бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе
Победу одержал мексиканец, который нокаутировал россиянина в 11-м раунде.
Альварес стал обладателем титула в полутяжелом весе – это четвертая весовая категория, где мексиканец становился чемпионом.
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand прошел вечер профессионального бокса.
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