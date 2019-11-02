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Андрей Орловский: «Облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а те, кто против — пируйте, ####»

03.11.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Андрей Орловский прокомментировал итог боя против Жаирзиньо Розенструйка. Напомним, что 40-летний Орловский был отправлен в нокаут на 26-й секунде.

«Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а те, кто против — пируйте, ####! Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься. Мне не впервой. Еще раз спасибо», — написал Орловский в своем Instagram.

 
 
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Белорусский боец Андрей Орловский прокомментировал итог боя против Жаирзиньо Розенструйка.
 
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