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Лига чемпионов. БГК играет с «Вардаром»
03.11.2019 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лига чемпионов
Вардар — БГК им. Мешкова
3 ноября, СЦ «Јане Сандански», 19:00
Прямая трансляция: 1-й тайм на «Беларусь-5-Интернет», 2-й тайм на «Беларусь 5».
Турнирное положение: Киль – 9 очков (5 матчей), Виве – 7 (6) Монпелье – 7 (6), Веспрем – 6 (6), Порту – 6 (6), Вардар – 6 (5) , БГК – 2 (5), Мотор – 1 (5).
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Лига чемпионов Вардар — БГК им.
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