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Лига чемпионов. БГК играет с «Вардаром»

03.11.2019 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига чемпионов

Вардар  —   БГК им. Мешкова 

3 ноября, СЦ «Јане Сандански», 19:00

Прямая трансляция: 1-й тайм на «Беларусь-5-Интернет», 2-й тайм на «Беларусь 5».

Турнирное положение: Киль – 9 очков (5 матчей), Виве – 7 (6) Монпелье – 7 (6), Веспрем – 6 (6), Порту – 6 (6), Вардар – 6 (5) , БГК – 2 (5), Мотор – 1 (5).

 
 
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Лига чемпионов Вардар — БГК им.
 
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