Брестское «Динамо» в 10 последних матчах против «Шахтера» одержало лишь одну победу

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 27-о тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер».

Отметим, что хозяева не могут обыграть «горняков» в основное время 10 матчей подряд. За этот период одержал 6 побед, 3 матча завершились вничью. И еще один раз брестское «Динамо» обыграло солигорчан в Кубке Беларуси по пенальти.

Последнюю победу по итогам 90 минут встречи брестчане одержали над «Шахтером» 6 июля 2015 года (3:2).

Отметим, что матч начнется в 18:00.