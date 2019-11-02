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Брестское «Динамо» в 10 последних матчах против «Шахтера» одержало лишь одну победу
03.11.2019 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 27-о тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер».
Отметим, что хозяева не могут обыграть «горняков» в основное время 10 матчей подряд. За этот период
Последнюю победу по итогам 90 минут встречи брестчане одержали над «Шахтером» 6 июля 2015 года (3:2).
Отметим, что матч начнется в 18:00.
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Сегодня в рамках 27-о тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер».
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