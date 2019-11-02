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Брестское «Динамо» в 10 последних матчах против «Шахтера» одержало лишь одну победу

03.11.2019 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 27-о тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер».

Отметим, что хозяева не могут обыграть «горняков» в основное время 10 матчей подряд. За этот период «Шахтер» одержал 6 побед, 3 матча завершились вничью. И еще один раз брестское «Динамо» обыграло солигорчан в Кубке Беларуси по пенальти.

Последнюю победу по итогам 90 минут встречи брестчане одержали над «Шахтером» 6 июля 2015 года (3:2).

Отметим, что матч начнется в 18:00.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в рамках 27-о тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер».
 
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