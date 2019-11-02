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Моуринью обедал с директором «Арсенала». Клуб ищет авторитетного тренера с хорошим английским (The Times)

03.11.2019 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился со спортивным директором «Арсенала» Раулем Санльеи за обедом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации газеты, лондонский клуб обеспокоен ухудшением отношений между нынешним главным тренером Унаи Эмери и футболистами, а также языковым барьером между ними. Кредит доверия к испанцу ограничен одним-двумя матчами.

«Арсенал» рассчитывает найти тренера, хорошо разбирающегося в АПЛ и достаточно авторитетного, чтобы донести до команды свои идеи, и планы Моуринью произвели на Санльеи большое впечатление. Кроме того, «канонирам» нужен тренер, который не будет испытывать языковых проблем при общении с игроками.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью готов рассмотреть предложение «Арсенала», поскольку его привлекает возможность выиграть трофей с тремя разными английскими клубами, но ему потребуются гарантии от совета директоров, что для борьбы за титулы будут выделены необходимые средства.

Фанаты ненавидят Джаку. Он действительно ужасен, но первопричина в системе Эмери

 
 
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился со спортивным директором «Арсенала» Раулем Санльеи за обедом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The...
 
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