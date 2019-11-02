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Моуринью обедал с директором «Арсенала». Клуб ищет авторитетного тренера с хорошим английским (The Times)
03.11.2019 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился со спортивным директором
По информации газеты, лондонский клуб обеспокоен ухудшением отношений между нынешним главным тренером
«Арсенал» рассчитывает найти тренера, хорошо разбирающегося в АПЛ и достаточно авторитетного, чтобы донести до команды свои идеи, и планы Моуринью произвели на Санльеи большое впечатление. Кроме того, «канонирам» нужен тренер, который не будет испытывать языковых проблем при общении с игроками.
Ранее сообщалось, что
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Моуринью обедал с директором «Арсенала». Клуб ищет авторитетного тренера с хорошим английским (The Times)
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился со спортивным директором «Арсенала» Раулем Санльеи за обедом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The...
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