Моуринью обедал с директором «Арсенала». Клуб ищет авторитетного тренера с хорошим английским (The Times)

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился со спортивным директором Раулем Санльеи за обедом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times .

По информации газеты, лондонский клуб обеспокоен ухудшением отношений между нынешним главным тренером и футболистами, а также языковым барьером между ними. Кредит доверия к испанцу ограничен одним-двумя матчами.

«Арсенал» рассчитывает найти тренера, хорошо разбирающегося в АПЛ и достаточно авторитетного, чтобы донести до команды свои идеи, и планы Моуринью произвели на Санльеи большое впечатление. Кроме того, «канонирам» нужен тренер, который не будет испытывать языковых проблем при общении с игроками.

Ранее сообщалось, что готов рассмотреть предложение «Арсенала», поскольку его привлекает возможность выиграть трофей с тремя разными английскими клубами, но ему потребуются гарантии от совета директоров, что для борьбы за титулы будут выделены необходимые средства.

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